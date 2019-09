Ivana Gómez “somos un grupo lleno de propuestas para hacer una gran gestión municipal”

Dialogamos con la candidata a tercera concejal del vecinalista Frente Nueva ciudad, con miras a las elecciones municipales del 27 de octubre.

“Muy contenta por la confianza de Esquivel de ofrecerme el tercer lugar, para mí es un desafío. Yo a Esquivel lo vengo acompañando desde que era secretario de bloque legislativo y creo en el proyecto que propuso siempre y propone actualmente”.

“Nosotros nos separamos del Justicialismo sanantoniense desde que Ojeda fue nominado a candidato a intendente, un partido se enriquece si se puede escuchar al otro y sabíamos que las cosas venían haciéndose mal, por eso nos fuimos alejando y también supimos siempre que el PJ provincial iba a respaldar al oficialismo, por ello decidimos hacer el espacio vecinalista”.

“Tenemos en nuestras filas compañeros que no están con los que gobiernan actualmente y gente que confían en este proyecto que encaramos, estamos trabajando y haciendo una propuesta por día, nos juntamos para tirar ideas y proyectos, con lo que uno ha trabajado o que empezamos a trabajar, para darle al vecino a conocer lo que pensamos hacer si somos gobierno”.

“Se lo he dicho a Luis Esquivel siempre, los gobiernos no han cumplimentado las ordenanzas existentes, nos han solicitado como modelo muchas de ellas, no solo en municipios rionegrinos, sino también a otras provincias, pero hemos tenido un gobierno municipal que debió dar respuesta con las normativas pero no lo ha hecho, no usó las herramientas que tenían a mano”.

“Cuando la gente menciona sobre las situaciones que ocurren a diario, hay ordenanzas están para ser ello, y ser usadas, en la mayoría de las veces no se cumplen, porque no la cumple el ejecutivo y cada vez que un vecino viene a quejarse le mostramos que las mismas están”.

“Quienes nos acompañan en nuestro partido son gente que está vinculada en situaciones de la sociedad, por ejemplo Ana Schiavone es una mujer que tiene formación jurídica, es necesario que esté encabezando la lista y además quienes están posteriormente son personas que tienen ideas para entregar y mucha gente que participa, tiene ganas de trabajar, estamos llenos de propuestas y con mucha gente joven que nos acompaña”.

Audio de la entrevista: