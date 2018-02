Las Grutas: bomberos sofocaron incendio en un parador en Piedras Coloradas

Esta madrugada, aproximadamente a las 03,30 horas, se produjo un incendio en una construcción de madera que se encuentra en la zona de Piedras Coloradas, al sur de Las Grutas.

“Es una construcción que no poseía ni luz, ni gas, además está realizada de manera precaria, nadie sabe quién es el propietario de la misma y tampoco que tipo de explotación comercial tenía, nosotros apagamos el fuego, sabemos cómo fue y dónde se inició, pero quien sería el dueño o el encargado debe hacer la denuncia policial para suministrar las pericias” señaló Hornorio Lavigne a InformativoHoy.

“Es creo la tercera vez que acudimos en los últimos cuatro años apagar un incendio en la misma construcción, esto no es novedoso, siempre ocurre algo allí entre temporada” sostuvo además que el fuego fue controlado con dos dotaciones, advirtiendo además la situación irregular de la construcción que observaron los servidores públicos.

Recordemos que los concejales advirtieron que en ese sector se encuentran asentamientos sin habilitaciones ni permitidos por la municipalidad.

Propietarios aclaran que el parador no estaba construida de manera precaria y tenía todas las conexiones sanitarias de luz y de gas correspondientes, no así los servicios ya que el municipio en ese lugar, como en tantos otros no los provee. Quiero dejar en claro que todos en Las Grutas saben quiénes son los duelos y que cuentan con los papeles necesarios para constatarlo.