“Las únicas obras que se ejecutan en el ejido municipal son las del gobierno provincial”

El legislador y candidato a intendente de San Antonio Oeste de JSRN, Adrián Casadei, expresó su fuerte optimismo en llegar nuevamente a manejar los destinos del municipio local “para sacar la ciudad de la desidia y el abandono que tiene”. “El municipio no ha hecho nada”, aseveró.

Señaló en diálogo con APP la importancia de alcanzar una gestión municipal en línea con la provincial, fundamentando que en los últimos tres años y medio el municipio no hizo obras, las únicas que hay son de la provincia, como el plan director de cloacas en Las Grutas, en 10 días vamos a estar firmando el convenio para el nuevo hospital en Las Grutas, el nuevo edificio del CET 32 en San Antonio y otros establecimiento educativos”, entre otros.

Al hacer hincapié en la gesitón que está finalizando Luis Ojeda, dijo que “hay tomas de tierra por todos lados, el municipio deja pasar las cosas, no hay política alguna que tenga que ver con paliativos para la gente que necesita pero tampoco para que vengan los empresarios”.

Sobre sus propuestas, mencionó a APP que “hay un basurero que es lamentable para una ciudad que se dice turística, con lo cual lo primero que vamos a hacer es el reciclado de residuos, no podemos seguir así, para nosotros el turismo va de la mano al cuidado del medio ambiente”. “Tenemos un residuo muy especial sobre todo en verano de mucho volumen, un residuo inorgánico como plástico y papel que es recuperable y se puede vender; hay que empezar por la concientización a partir de los más chicos para el reciclado, hay que ir a las escuelas y los chicos van a ir modificando las conductas de los padres, de los adultos, es una tarea de todos los días”, consignó.

Dijo que hay que incentivar el avistaje de ballenas y de fauna marina, fortalecer todos los atractivos y circuitos turísticos de la zona, “con lo cual nuestra política es afianzar un municipio turístico que resguarde el medio ambiente, volver a reflotar un plan urbanístico donde haya un crecimiento armónico, recuperando el que había hecho el arquitecto Diego Capandeguy”.

Indicó también Casadei que el municipio necesita un ordenamiento y una modernización urgente, no puede ser que no se puedan pagar las tasas municipales on line, cuando casi el 70% de las casas de Las Grutas tienen propietarios que no son de acá porque están orientadas al alquiler turístico. “Transparentar y hacer transparente el accionar municipal”, enfatizó.

Respecto al puerto de San Antonio Este, reconoció que este año la salida frutícola ha sido peor, con lo cual “hay que reformular el manejo del puerto, diversificar los productos que se exportan, el puerto no tiene los alicientes que tenía en el pasado y a eso hay que apuntar con el nuevo gobierno nacional, hay que reactivarlo como la salida natural de la exportación provincial, todos los productos rionegrinos tienen que salir de acá”. Agregó que “hoy el puerto ya no es fundamentalmente productivo como en otros años, es turístico-productivo, el turismo crece en toda el área del puerto y eso hay que incrementarlo, que haya más servicios ya que los recursos son maravillosos, como Punta Perdices”. (APP)