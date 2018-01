Lorena Matzen se reunió con instituciones y vecinos de Las Grutas

La diputada nacional Lorena Matzen, quien es técnica en turismo, en su recorrida por la Las Grutas, se entrevistó ayer con entidades intermedias, asociaciones, vecinos.

En diálogo con InformativoHoy mencionó “todos con quienes dialogué coincidimos que hay un camino que recorrer, en infraestructura, en servicios y me parece que falta también un plan que debe integrar a la región dónde no observo competencias, sino complementos entre sitios turísticos, poner por delante la prioridad en el desarrollo de la provincia” agregó que “me propuse recorrer Río Negro desde la óptica del turismo y llevaremos una idea bastante importante porque me voy a reunir con el ministro de turismo de Nación, hay recursos para traer, programas para poner en marcha y sé que hay muchos que están dispuesto desde el sector privado en acompañar estas iniciativas” sostuvo.

“La conectividad es muy importante y si queremos desarrollar una política pública, debemos tener previamente un diagnóstico, uno de los puntos de desarrollo que debemos poner en pie es el aeropuerto, mientras tanto debemos buscar alternativas por ejemplo generar un compromiso de las empresas para hacer transfer desde Viedma a Las Grutas donde se puede utilizar los programas y promociones de Aerolíneas Argentinas para promover la costa atléntica y es solucionable hacerlo siempre y cuando empecemos a gestionar” afirmó la parlamentaria.

“Otra propuesta será extender la temporada para que se genere rentabilidad, me parece que tenemos costos altos con que recibimos al turista, porque quienes invierten quiere recuperar lo que invirtieron y en 45 días no pueden hacerlo. La idea es fundamental es iniciar al menos la temporada en septiembre con el avistaje de ballenas y que sea continua hasta al menos abril con Semana Santa, creo que es un inicio para que la estacionalidad sea extensiva, pero siempre con proyectos y propuestas que se verán en el plazo de los próximos meses” aseveró Matzen.