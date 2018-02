Paritarias: finalmente definieron entre SOPSAO y Patagonia Norte

La semana pasada, el gremio que conduce Julio Cullumilla cerró las paritarias al menos por el primer semestre del año, el sindicalista señaló a Informativohoy radio “negociamos en el ámbito provincial como mediador el secretario de trabajo Lucas Pica y se consiguió lo que se pretendía de aumento en paritarias, pero debemos adaptarnos porque estamos un poco bajo de básico y se pidió para igualar los básicos y se firmó un 14% de enero a marzo y en la variable un 23% con la productividad hasta mitad de año donde volveremos a negociar”.

“Este año finalizamos ahí con los datos de la inflación, porque con lo que se logró el año pasado alcanzamos justo, por eso creemos que debemos volver a sentarnos en el mes de junio para ir viendo cómo se producen los movimientos de la economía y además nuevamente discutimos en el tema de los pase a planta, porque la temporada se achica cada vez más y no son las mejores. Cada persona se jubila hay que ir cubriendo el cupo y esa vacante debe suplantarse, aunque el empresario dice que no, la verdad si se necesita gente o sino no se podría trabajar entonces” aseveró el gremialista.

“Veremos a mitad de camino que será, por ahora estamos conformes, la inflación es el detonante de nuestros problemas, pero bueno como te decía logramos una buena paritaria y este año se incorporarán diez compañeros más a planta” sintetizó Cullumilla.