Perros Pitbull mordieron a una joven y a un hombre en San Antonio Oeste

La joven Doris Ibáñez, estudia en el IFDC y es oriunda de General Conesa, el pasado martes cerca de las 17,30 horas fue atacada por dos canes. Así lo relató a Parte del Aire:

“Dos perros Pitbull y un cusquito me agarraron la parte de atrás de la pantorrilla y el otro me agarró la rodilla, veía mientras gritaba que la dueña observaba de la ventana y no me ayudó. Solo los vecinos quienes salieron y un hombre que venía por la calle lo hizo. Los perros no me soltaban, con el intenso dolor y la angustia me desmayé, se que una vecino le pegó con un palo para sacarlo y no pudo, el de color negro fue el que más daño me hizo”.

Señaló la damnificada que realizaron junto a su padre una denuncia penal contra los propietarios de estos canes de raza peligrosa en la comisaría y que derivarán a la fiscalía. El suceso ocurrió en calle Santa Cruz altura al 1700.

“En ningún momento me vinieron a ver ni siquiera pidieron disculpas, no sé porque me atacaron a mí, antes ya habían atacado a otras personas y ayer siguieron haciéndolo, la verdad no entiendo porque siguen sueltos”. Desde el nosocomio confirmaron que otra persona también fue atendida por mordeduras en ese sector de la localidad.

“El vecino que me ayudó fue el que con su esposa me trasladaron y me atendieron en el hospital, ahora tengo que tomar medicamentos, tengo todo lastimado y marcados los dientes, estoy con curaciones y un dolor intenso” relató Doris.

Por su parte, un hombre de 35 años, también se presentó a la Comisaría 10ma. a realizar una denuncia que fue atacado por tres perros, dos de ellos de raza Pitbull. La dirección es coincidente con la de la joven estudiante conesina.

El vecino de apellido Rivero recibió mordedura en ambas piernas, en el glúteo y en la mano.

Asimismo también tras la denuncia el expediente fue derivado a la fiscalía local. (imagen ilustrativa)

