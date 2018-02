Preocupante informe del Tribunal de Cuentas a los partidos políticos sobre la administración municipal

El revisor de cuentas Gustavo Urcera avanzó por si solo en reunirse con los partidos políticos. Primeramente de las fuerzas mayoritarias. Inició con la fuerza de Cambiemos, luego con JSRN y posteriormente con el PJ. Asimismo se supo que seguirá invitando a otras fuerzas.

El informe que realizó y que entregó a los representantes políticos es extenso “esta iniciativa, es informar acerca de la situación actual de la administración de la municipalidad” menciona al inicio donde expresa además las funciones del cuerpo colegiado del cual es vicepresidente y además indica que “existen temas relevantes de algunas actuaciones que tuvieron éxito, otros no”

DE LAS DENUNCIAS

“Se realizó una denuncia penal respecto a unos pagos en la gestión anterior donde hijos de funcionarios y empleados de hacienda cobraban cheques, incluso existe un cheque no coincide el destinatario con el proveedor de la factura”.

“También se denunció ante el Concejo Deliberante el pago de horas extras con partidas excedidas”

DE LAS LETRAS CORPOREAS Y PAN DULCES

“Uno de los casos de desorden administrativo es la compra de las letras corpóreas por concurso de precios. En la primera compra de las letras de Las grutas no fue convocado el TCM al concurso, faltando a la ordenanza que obliga la presencia del mismo. En la segunda compra, la de las letras para San Antonio Oeste fuimos llamados pero observamos que hay un solo oferente invitado, entendiendo que es una compra directa disfrazada de concurso. Aducen la falta de herrerías que puedan realizar el trabajo, para lo cual solicito a un herrero de esta ciudad la cotización tal cual la recibió la firma del oferente de Viedma. El herrero sanantoniense cotizó demostrando que hay disponibilidad en la localidad para hacerlo y 50 mil pesos menos de los 300 mil que ofreció el de la capital provincial”.

“En el acto de evaluación de oferta en el acta propongo la impugnación del mismo por los motivos descriptos, me contestan los puntos expuestos y firman en conformidad el contador Eduardo Young y la contadora Natalia Tubio, el secretario de obras públicas Ingeniero Mario Dalmasso no lo firma”.

“Cabe aclarar que las letras se hicieron igual y ya se pagaron. Pero los procesos van a nulidad”

“El otro caso llamativo es la compra de la caja navideña para los empleados municipales por el fin de año, se los compraron en forma directa a ELEVE SA de la señora Lorena Villaverde, actual compañera del concejal José Clemant. En primer lugar no hay presupuestos alternativos, en segundo lugar la relación de ambos viola la ley de ética e idoneidad del funcionario público, nos consta en un acta de la comisión de pre adjudicación de tierras fiscales donde el concejal se abstiene ante la solicitud de la señora Lorena Villaverde. Pero lo peor de todo es que el señor Clemant ha sido la voz acusadora de funcionarios cuando ha sucedido lo mismo, recuerden el caso denominado “Fauna marina” donde realizó una serie de acusaciones entre ellas una de este tenor (vinculación entre partes)”

“Estos actos dificultan el trabajo de los funcionarios públicos que empujamos por la transparencia y honestidad de la vida política hacen mucho daño”

DE LA SITUACIÓN ACTUAL

“Se caracteriza por un descontrol, falta de seguimiento de las normativas administrativas. También desconocimiento de la autoridad del TCM, sustentando en que “no pasa nada” por parte del contador Eduardo Young.

“Los puntos que preocupan son el manejo de los fondos de la cuenta de obras públicas, desde la ordenanza que dispone de los fondos públicos para suscribir fondos de inversión, desconociendo el origen de los intereses generados por la cuenta de obras públicas, hasta el uso de los mismos fondos para pago de reparaciones de vehículo, compra de mobiliario y herramientas de mano”

“Las erogaciones de la cuenta pública en los últimos meses es alrededor de un millón de pesos mensuales, no pudiéndose observar una obra significativa en la localidad por montos similares. Tengamos en cuenta que la costanera de San Antonio constó un millón y medio de pesos, que oportunamente informó el contador Marcos Violi y se hizo a través de rendiciones del fondo sojero. Esto predice un vaciamiento de la cuenta en seis meses aproximadamente”.

“También se ha solicitado acceso al movimiento de fondos de la cuenta, solo pudimos acceder a un formato de la información elaborado por la secretaría de hacienda y no el crudo del Banco, esto es preocupante, la sospecha de que se utilicen los fondos de la obra pública como pulmón financiero es una malversación de fondos”

“En cuanto a las compras directas, con el proyecto de elevación del mínimo, se ha tornado incontrolable, no entiendo al ejecutivo ni al Concejo Deliberante el concepto de la compra directa es una excepción al mecanismo de contratación del estado. En este caso las compras directas son las generales de las operatorias superando ampliamente por concursos de precios. Tampoco cumplen con los presupuestos alternativos exigibles en la normativa. Siempre con la excusa de la urgencia y emergencia. Este punto es incontrolable desde el punto de vista de la transparencia de los actos administrativos”.

“El desconocimiento de la autoridad del TCM por parte del secretario de hacienda Young y la contadora municipal Tubio es increíble, desobedecen una resolución de esta cuerpo, firmada por los tres integrantes, respecto a la emisión de cheques cruzados, no a la orden, y fotocopia del mismo en el expediente. Desafiando la advertencia que le hice con carácter de apercibimiento”.

“También es de destacar la nula importancia que se le dio al tema de la retención de impuestos a los pagos de proveedores que no fueron declarados en Rentas y AFIP”.

DE LOS APORTES NO REINTEGRABLES

“Existen dos rendiciones de aportes no reintegrables que no se han realizado pretendiendo el ejecutivo municipal se debiten de las coparticipaciones. Esto es muy grave dado que es dinero que lo entrega y si no se rinde se pierde otros, el gobierno cuenta con equipo profesional y no debería tener problemas. En todo caso que lo devuelvan los funcionarios que no cumplieron con sus deberes. En este punto se insistió porque traba la ejecución de fondos de pagos para guardavidas y fondos del Plan Castello”.

Próximamente la segunda parte del informe.