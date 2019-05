Próximamente charla – debate sobre “Identidad de Género” con el referente trans Benjamín Genova.

Disertante: Benjamín Genova (referente de Varones Trans Neuquén y Rio Negro). Día: Sábado 1 de junio a las 18:00 Hs en la E.S.R.N N° 38 de SAO, actividad abierta a toda la comunidad.

En diálogo con Benjamín Genova sobre esta charla – debate, “esta es una invitación que me realizó un compañero de San Antonio Oeste, acompañado a su vez por jóvenes que generan estos espacios porque son también sus realidades, muchas veces están en lugares donde no están siendo contenidos, en el cual no hablan de estos temas o no se aplica la ESI (Educación Sexual Integral).”

“La charla tendrá contenido y disparadores para debatir, es un tema que creo hace mucha falta, se va compartir un momento para informarnos como para aprender, desde el recorrido que hice, nuestra lucha y lo que nos moviliza.”

“Tengo 33 años nací en Allen, Rio Negro, tengo dos hijas y actualmente vivo en la capital de Neuquén, me tuve que ir porque no tuve oportunidades laborales como tampoco acceso a la educación, sufrí discriminación por el núcleo familiar, por la sociedad y por el estado ausente.”

“Por el año 2010 en la transición para poder concretar mi identidad y el género que me autodefinía, me traslado a Neuquén, pero nada de esto fue sencillo o simple, aun no le podía poner un nombre a lo que me estaba atravesando, hasta que en un programa de Tv una persona cuenta su historia como un hombre transgénero, en ese momento me autopercibí como un varón trans y luego me acerque a las organizaciones de movimiento de personas trans, con una gran aceptación me quedo en este lugar”

“En los años que me acerco me informo y comienzo militar, justo estaba debatiendo la sanción de la Ley de Identidad de Género, en las marchas pude conocer a su impulsora Claudia Pía Baudracco y a Alejandro Iglesias transgénero (GH2011).”

“Después de la sanción de la ley empieza otra lucha, comienzo a exigir a los hospitales públicos de Neuquén el derecho para acceder a la hormonización y la cirugía de pecho, para comenzar el cambio de expresión de género, esto costó mucho y recién por el 2015 llegó la posibilidad de la operación. Este caso salió por varios medios de comunicación generando un precedente y animó a otras personas que estaban pasando por lo mismo, se crea la organización Varones Trans de Neuquén y Rio Negro con más de 30 integrantes generando un acompañamiento a las diferentes situaciones y realidades que se dan en todo el país.”

“En estos momentos se abren espacio y se le da la voz a las personas trans que históricamente fue negado, que se pueda dar una charla y compartir un taller es una invitación para hablar y poder ser uno mismo.”

“A los 30 años pude tener el primer trabajo registrado, por el acompañamiento de las organizaciones al requerir por parte del Estado un área que nos brinden respuesta y el cupo laboral trans. Actualmente en Neuquén tiene el ministerio de ciudadanía (promoción de derechos), en este ministerio se encuentra la dirección provincial de diversidad, que es donde trabajamos. Se logró con verdadera militancia y ahora gestionamos para llegar a todos lados para hablar de nuestros derechos.”

“sobre el video y las fotografías me contactan para realizarlo contando mi historia, nunca me imaginé la importancia de la agencia de noticias y la dimensión que tomó, la repercusión de la visibilización de la paternidad trans.”