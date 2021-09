Salud pide a la población de 30 a 50 años que se vacune

“Si bajamos los contagios fue por la vacunación. Son vacunas que demostraron ser seguras, que disminuyen los casos graves y los fallecidos”, indicó Mercedes Ibero. Llegaron 3.500 dosis de Pfizer que se va a aplicar a chicos de 16 y 17 años. Ya hay 30 mil adolescentes que esperan vacunarse contra la COVID-19.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, informó que hay 30.000 adolescentes, de 12 a 17 años, sin factores de riesgo, que se anotaron en la página vacunate.gob.ar para recibir la inmunización contra la COVID-19 y llamó la atención al 25% de la población de 30 a 50 años que se resiste a la vacunación.

Ibero informó que la población objetivo, de 12 años en adelante, es de 634.422 personas en toda la provincia. Del total, más del 78% recibió una dosis y más del 57% completó las dos.

“Estamos casi en el 60% de personas vacunadas y eso es muy bueno. La disminución de casos se debe a la gran campaña de vacunación que estamos haciendo. Que no tengamos camas de terapia intensiva ocupadas con casos COVID y que disminuyeran los fallecidos, se debe a la vacunación”, subrayó.

Respecto a la campaña de vacunación, aclaró que solo se dan turnos por teléfono a los menores de edad, priorizando a los chicos de 16 y 17 años. En las últimas horas entraron 3.500 dosis de Pfizer por lo que se retomará la vacunación con ese stock.

El resto de la población “tiene que acercarse voluntariamente”. En ese marco, la médica llamó la atención en el grupo de 30 a 50 años para señalar que “hay un 75% de personas vacunadas” por lo que “todavía hay gente que cree que la vacuna es mala, tiene efectos adversos o no sirve”.

“Tenemos casi un año de vacunación con muy buenos resultados. Por favor acérquense a vacunar es muy importante que terminemos de vacunar a toda la población. La fase 1 y la 2 son las que estudian la seguridad de las vacunas, están totalmente aprobadas y son seguras. Ya aplicamos más de 800 mil dosis y hemos logrado bajar totalmente los contagios. Tenemos 700 casos activos en la provincia y las terapias intensivas sin casos COVID. Son vacunas que demostraron ser seguras, que disminuyen los casos graves y los fallecidos”, añadió.

“El barbijo se sigue usando”

Ibero se refirió a la confusión que se generó con la última conferencia de Nación para señalar que “nadie anunció que no se usa más el barbijo. No lo vamos a dejar de usar porque lo que nos sigue protegiendo del COVID es el barbijo”.

“Si terminamos de vacunar a toda la población objetivo quizás sí podamos decir no usemos el barbijo. Pero por ahora no. Sigue habiendo casos nuevos, son poquitos pero sigue habiendo. No dejemos de usar el barbijo”, reiteró.

“Solo se puede sacar al aire libre y si estoy solo. Si me junto a charlar con un vecino, me pongo el barbijo. Aunque no tengamos la variante Delta en la provincia, no necesitamos 15 minutos a menos de 2 metros para contagiarnos. Con la variante Delta en 5 minutos podemos contagiarnos”, remarcó.