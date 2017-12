En San Antonio Oeste manifestaron para pedir Justicia por el joven mapuche Rafael Nahuel

Este 1 de diciembre, en la Plaza Centenario de la localidad sanantoniense, se realizó una concentración y marcha para pedir justicia por Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, quien murió a causa de una herida de bala, durante un operativo de Prefectura Naval en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, lugar donde integrantes de la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu manifestaban.

Sobre esta movilización Cristian Gómez mencionó a InformativoHoy, “esta movilización surge a partir de la intervención que tienen los centros de estudiantes o la aparición que tienen los centros de estudiantes de San Antonio Oeste y que se han comprometido con militar con todas aquellas cuestiones que tengan que ver con lo social” agregó asimismo “en esta oportunidad nos convoca la muerte del joven Mapuche Rafael Nahuel, que a nuestro entender y de nuestro lugar creemos que es liso y llanamente un asesinato, también como dice nuestro comunicado que emitimos de los centros de estudiantes, repudiamos el cerco mediático que se ha implementado alrededor de toda esta situación. Que nos quieren hacer creer que hubo un enfrentamiento y sabemos que un enfrentamiento se da entre dos fuerzas iguales, en este caso había un desigualdad muy importante entre las fuerzas armadas del Estado Argentino y lo que representan las comunidades mapuches que quieren nada más y nada menos que recuperar una parte de su territorio. Quienes han estudiado historia y desde el lado crítico sabe que el Estado Argentino fue conformado en base a muchas mentiras y que nos la han trasmitido a través de la educación y que algunos la siguen reproduciendo, nosotros como centro de estudiantes entendemos que esto hay que modificarlo y decirle a la sociedad que hay un grupo de gente que cree que debe estar en este tipo de situaciones” sostuvo.

“Sobre esta jornada la primero es concentrarnos en la plaza y marchar por las calles Belgrano en contra mano y dar la vuelta por la calle San Martin, volviendo al mismo lugar. Se repetieron unos volantes y se cantaron canciones alusivas a esta temática que nos convoca” añadió también “las personas no se queden con un solo relato, traten de buscar las dos miradas y que a partir de ahí tomen una postura, que no se queden con una sola línea de pensamiento. Y que no le tengan miedo a pensar distinto a lo oficial, porque toda la democracia se construyen en base a las distintas líneas de pensamientos” afirmó el dirigente.

Estuvieron presentes: UnTER, ATE, comunidad Traun Kutral, SOPAPO (C.E.I.F.D.C). Centro de estudiantes CET 19 – Centro de estudiantes CET 32 – Centro de estudiantes CEM 38 – Centro de estudiantes Universidad del Comahue – Centro Socialista SAO – Movimiento Evita SAO.