En SAO realizaron campañas que buscan concientizar sobre el VIH

En la jornada de ayer, en el hospital central de San Antonio Oeste, se realizó una charla y además una jornada de testeo gratuito intensivo para quienes quieren realizarse el exámen de HIV. Además por la tarde, en el IFDC también brindaron una exposición a los jóvenes.

En diálogo con la infectóloga Alejandra Dellavedova señaló “Nos sumamos a la campaña a nivel provincial, si bien el HIV no es una patología frecuente, es importante realizar la concientización, además se hizo una campaña de testeo voluntario, para que las personas se puedan de forma gratuita realizarla, le hacemos el test rápido y en 15 minutos, para saber cómo iniciar un tratamiento inmediato y con ello no infectar a otra gente si resulta positivo” agregó además “vestimos el hospital con el lazo rojo símbolo de la lucha contra el HIV y también tenemos folletería con mucha información para quienes la requieran”.

“Hemos brindado una charla tanto en el hospital y en el IFDC, ambas abierta a la comunidad, donde aconsejamos que la persona no tenga ninguna barrera para hacerse el diagnóstico, luego de tener relaciones sexuales no protegidas si llegan a tener alguna duda, con ello llegar a consultar con los estudios como corresponde, estamos de 08 a 14 todos los días hábiles de la semana y si hay una cuestión de riesgo se puede atender en la guardia” sostuvo.

“Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, todas se pueden tratar, pero la particularidad que el HIV no se cura y la prevención es la educación y el preservativo, siempre protegerse y tanto el varón o la mujer deben usar el profiláctico, aquí en el hospital pueden retirar preservativos gratis así que excusa no hay al respecto para no utilizarlo” aseveró la médica.