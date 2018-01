Sanantoniense condenado por delito contra la integridad sexual: aceptó la pena de prisión pero dijo no entender la sentencia

Un hombre acusado por un delito contra la integridad sexual y condenado a una pena de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado, solicitó a su defensor recurrir la sentencia condenatoria aduciendo que no había comprendido los alcances de la condena. Seguirá detenido en carácter de prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

En una audiencia realizada hoy, se pretendía notificar a un hombre sobre la condena a prisión efectiva que pesaba en su contra. La misma, había sido el resultado de un juicio abreviado en el cual de forma explícita el acusado reconoció haber sido el autor del hecho, aceptó la calificación legal y el monto de la pena requerido por la fiscalía.

Sin embargo, previo a la realización de la misma, en la entrevista que mantuvo junto al defensor oficial de feria, Pedro Vega, explicó que en realidad no había entendido los alcances de la condena y que consideró que la pena podría ser cumplida de forma domiciliaria. Por lo anterior, solicitó a Vega que recurra la sentencia con el fin de anularla y proceder a la realización de un juicio tradicional.

Debe aclararse que Vega no asistió al hombre durante las etapas previas del proceso y ni en la realización del juicio abreviado y que su intervención se limitó a la diligencia desarrollada hoy.

El fiscal jefe, Hernan Trejo, requirió que el sujeto comience a cumplir la pena en el día de la fecha puesto que lo único que restaba para que se lleve a cabo la ejecución de la misma era la notificación y que esa circunstancia ya se había realizado en la audiencia.

Trejo explicó que desde la concepción del Ministerio Público Fiscal la condena esta firme y que teniendo en cuenta la etapa del proceso y las características del caso – que el acusado aceptó su autoría y la pena a imponer – lo que se debe resolver en primer lugar es si la vía recursiva puede declararse admisible o si por el contrario, debe ser rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que en caso de que el imputado decida recurrir la sentencia como se había mencionado, se dicte la prisión preventiva hasta tanto el fallo quede firme.

El defensor oficial por su parte, explicó su tutelado “no tenía un completo entendimiento de lo que se le había explicado” al momento de la realización del juicio abreviado y solicitó que sea examinado por el Cuerpo Médico Forense sobre su capacidad de compresión del acuerdo al que se había arribado.

Por otro lado, respecto del pedido de prisión preventiva señaló que su cliente no había sido notificado de la sentencia y que no tenía conocimiento del alcance de la misma, por lo tanto no podría afirmarse que el mismo no estuvo a derecho. Por lo anterior, solicitó que se rechace el pedido fiscal y solicitó que se dicten pautas menos lesivas y las medidas de protección para la víctima que se estimen necesarias.

El Juez Marcelo Chironi, hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía y dictó la prisión preventiva del acusado, hasta tanto la sentencia quede firme y otorgó un plazo de 72 horas para que la defensa analice la necesidad y viabilidad de la presentación de un recurso ante la sentencia dictada.

Respecto del hecho en sí mismo, no se dan a conocer mayores detalles y pormenores del mismo toda vez que se trata de un delito contra la integridad sexual.