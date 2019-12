Se encadenó en el ANSES: sufrió un grave accidente hace 5 años y nadie le responde

Un obrero, radicado hace 10 años en nuestra comunidad, Roque Márquez, sufrió un grave accidente hace 5 años, producto del cual tuvo que someterse a 8 intervenciones quirúrgicas en la cabeza, no logra que ningún organismo del estado, nacional, provincial o municipal le brinde asistencia, mientras duerme en la calle y se alimenta con lo que los vecinos le dan.

El damnificado que no tiene lugar para vivir y lo hace en la calle y solo cuenta con un bolso con sus pocas cosas y una cantidad de papeles que demuestran los trámites iniciados hace años, sin respuestas, desde ayer se encadena en las puertas de la delegación local de la ANSSES, protestando por la falta de resultados de la gran cantidad de trámites que ha realizado para obtener una pensión graciable.

“Tuve un golpe en la cabeza y quedé en la calle tirado. Yo andaba por la calle y me hicieron 4 puntos y tenía un coágulo que no se dieron cuenta” agregó “después me derivaron a Viedma y me operaron en la cabeza y luego me dejaron el cráneo astillado que me perjudicó la vista”

“Allá tenía una herida en la cabeza con una herida y era una supuración constante, me hicieron una tomografía y me dijeron que me haga responsable y como soy ignorante y pedí que me deriven teniendo la cabeza sangrando hasta me saqué huesos del cráneo y con esto debí pedir el médico forense de la policía que constató lo que tenía”

Luego de relatar todas las peripecias que sufrió en los hospitales, hasta en Viedma, mencionó “luego que hicieron otra tomografía me debieron operar de nuevo” ahí pedí que me deriven a Cipolletti que debían ponerme una prótesis”

“me hice una pensión que no me sale todavía, desde el Anses, desde el 2017 hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta desde ese momento vengo pidiendo, estoy solo, me encadené en el Anses y hasta fui a Capital Federal, está iniciado el expediente y el delegado del Anses dijo que los papeles estaban todo, pero no me dieron nada todavía, yo necesito la pensión, estoy durmiendo en una camioneta abandonada durmiendo y además debo comprar remedio, que debo tomar de por vida, son 8 cirugías que tuve”.

