Se incrementó el interés por Las Grutas en el programa pre viaje

“Nadie se va a querer perder esta posibilidad” señaló Walter Sequeira que preside la Cámara de Comercio y Turismo de Las Grutas “estamos en un ciento por ciento más que el año pasado, el pre viaje es un éxito en nuestro destino y la verdad que es importante que se aproveche esto, porque es un programa excelente”.

Dijo además que el proceso del pre viaje “es muy conveniente, yo no creo que nadie dejará de estar teniendo esta oportunidad” respecto a los señalado que no podrán aprovechar muchos porque tienen que blanquear sus ingresos “no creo que sea tan así, de todos modos, algunos pueden no optar, no hay que endilgarle a Las Grutas que quieren hacer negocios de esta naturaleza, es no conocer verdaderamente como es el movimiento turístico y comercial”.

Respecto a las reservas, dijo que el pre viaje aumentó el interés “no solo con el programa, sino que también muchos ya alquilan para la temporada, a diferencial del año pasado, se van adelantando los tiempos, los primeros días de diciembre tendremos mucha gente en nuestra zona” aseguró.

Sobre el plan

Para participar los pasajeros deberán ingresar a la página www.previaje.gob.ar donde tendrán que registrarse y completar la información del viaje a realizar con sus respectivos comprobantes. Una vez aprobado, el beneficio se acreditará en una billetera electrónica o en una tarjeta precargada expedida por el Banco de la Nación.

Hasta el 15 de septiembre se podrán comprar los viajes a realizar durante noviembre de 2021 y obtener la devolución del 50 por ciento de los gastos en crédito para utilizar en toda la cadena turística de Argentina.

Quienes viajen en diciembre, tendrán hasta el 30 de septiembre para adquirir sus paquetes y hasta el 20 de octubre como plazo para cargar los comprobantes.

Quienes lo hagan en enero, deberán comprar sus tickets antes del 31 de octubre y cargar las facturas hasta el 20 de noviembre.

Por último, quienes viajen en febrero de 2022 tendrán plazo hasta el 31 de diciembre para comprar paquetes y cargar los comprobantes que permitirán obtener el beneficio del Programa.

