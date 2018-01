Señores del Municipio de San Antonio Oeste… (Carta de lectores)

Soy Oscar Guartamedia, el ex dueño de los años dorados. Se me labraron montones de actas, para reforma del local, las cuales cumplí todas. Los primeros días de enero de 2017 el señor Nicolás Murgiondo dijo que no podía abrir porque no había levantado el techo 30 centímetros; inversión que no pude hacer porque el club no es de mi propiedad. Pero el año pasado, habilitaron el camping de dicho club, con toda clases de yuyos, falta de limpieza, cableado colgando y llaves y enchufes rotos, lámparas de alumbrados colgando de los cables, lo mismo que este año. Más la habilitación del SUM que tiene 50 centímetros más bajo el techo. Según ellos la ley de comercio exige una altura mínima de tres metros. También habilitaron varias veces en otro club donde no rinden ninguna de las exigencias que a mí sí se me exigió. No pueden decir que no estaban enterados de las irregularidades sobre dicho camping, lo que todo el pueblo está viendo, incluso el juez de falta Nicolás Vidondo que está en la comisión directiva del Club Náutico.

Esto sí que lo siento como una discriminación, porque no soy amigo o del mismo palo.

Pero sí el intendente dejó abrir un boliche que todo el pueblo y el Concejo Deliberante votó su cierre. Lo dejó abrir diciendo por estos mismos medios que ya estaba habilitado ¿y qué pasó con mi bailanta que no la dejaron seguir siendo que estaba habilitada cuatro años antes?.

Mal habilitados están aquellos boliches que se encuentran frente a una escuela o a media cuadra de un banco o cualquier entidad pública.

Pero a mí sí se me cierra el único lugar para gente mayor que nunca tuvo disturbios; como otros a la hora del cierre tener problemas con gente que han tenido que hospitalizar o a la hora del cierre necesita de todo el personal policial que cuida el pueblo para la salida de dichos locales.

Pero lo habilitado sigue en pie y yo sigo a los lamentos y sin poder trabajar, siendo que llegué a San Antonio hace 49 años y me voy a tener que ir, para poder sobrevivir, siendo que pagué impuestos todos estos años.

Gracias “señores de comercio” les saluda atentamente “un herido”.

Guido Oscar Gaurtamendía – DNI 8.496.204

