Subsecretaría de pesca seguiría en Viedma: “hay que redefinir los objetivos del área” dijo Carreras

La flamante gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, inauguró en la víspera la planta procesadora de pulpos, ubicado en el sector sur de Las Grutas, al ser consultada sobre su punto de vista respecto de la situación que atraviesa el sector pesquero, y la definición de las autoridades del área, señaló que hay que redefinir los objetivos del área de pesca “nos vamos a tomar todavía unos días más para hacerlo”.

La primera mandataria provincial, accedió a una rueda de prensa antes de la inauguración del local donde una cooperativa de “Pulperos” procesará los octópodos que recogen en el intermareal, a lo largo de toda la costa del golfo, y les permitirá comercializarlos de otras formas distintas a la tradicional venta del molusco solamente.

“Estamos definiendo toda el área, queremos tener representación aquí en la región, pero también necesitamos hacer gestiones en Viedma y Buenos Aires, aquí hay que redefinir los objetivos del área de pesca; nos vamos a tomar todavía unos días más para hacerlo”.

Agregó “necesitamos también escuchar a los actores, no es sencillo porque muchos de los actores no tienen un pleno acuerdo entre sí, es decir hay distintas visiones y esto un poquito no ha demorado en tomar definiciones sobre los perfiles y cómo lo queremos encarar, pero la intención es ir acompañando el crecimiento de esta actividad y sobre todo agregándole valor agregado, es decir que no sea meramente una actividad extractiva, sino que tenga un proceso en las localidades donde se genera el recurso”.

Por su parte, el ministro de Producción y Agroindustria, de la provincia de Río Negro, Carlos Banacloy, quien acompañó a la gobernadora en la inauguración de la planta procesadora de pulpos en Las Grutas, mencionó que la gestión de Carreras pondrá el acento en el valor agregado a las producciones provinciales y dejar de vender solamente materia prima.

Banacloy, al ser consultado sobre su mirada respecto de la participación del municipio sanantoniense, en la toma de decisiones del sector pesquero, respondió “Nosotros en la actividad lo que tenemos muchas veces es la firma conjunta de alguien que habilite y acompañe el proceso, pero también es necesario tener en cuenta las políticas de estado, los funcionarios somos aves de paso, y la actividad lleva más de 100 años, vamos a trabajar en conjunto con Casadei”.

A su vez señaló que también trabajarán en el aspecto de la planificación y en esto también ingresará la pesca rionegrina.