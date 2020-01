Un sueño en Las Grutas para que abuelos de la línea sur puedan conocer el mar

Agustina Otero es psicóloga social, es de la villa balnearia y empezó una campaña por la cual desea que cien abuelos de la línea sur rionegrina que no conozcan el mar puedan llegar a Las Grutas.

“Voy a recorrer las zonas más postergadas de Río Negro, en la región sur, donde hay muchos de ellos, que no conocen el golfo, esencialmente que ellos puedan ver y sentir el mar, al menos una vez en su vida. Por eso estoy buscando la posibilidad de conseguir un transporte”.

“Todos sabemos que las condiciones socioeconómicas de miles de habitantes que esperemos me puedan ayudar, para que ellos tengan la viabilidad de llegar, también necesitamos conseguir alojamiento, porque lo de la comida lo tengo resuelto” aseveró.

“Mi idea es poder viajar ahora en breve, luego que personas que son de México que tiene una ONG que hacen algo parecido, de manera desinteresada van ayudarme y llegarán el 24 de enero para apoyarme en el proyecto” sostuvo.

“Empecé a difundir por las redes sociales esta idea y también se la presenté al intendente Adrián Casadei, la verdad es una persona con valores que le interesó este proyecto que elaboré y ver la posibilidad de seguir adelante con la idea”.

“Hay gente de corazón que me acompaña, esto no es ningún beneficio, todo empezó con una abuela que había conocido el mar y ahí me puse a pensar esta posibilidad de cumplirle el sueño a cien de ellos, espero que la gente me acompañe, me pueden contactar al celular 02920 15307857”. (Foto ilustrativa)

Facebook cien sueños por cumplir https://www.facebook.com/100suenosporcumplir/

AUDIO DE LA ENTREVISTA