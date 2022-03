UOCRA: Miler apoya a Cayunao por el nuevo armado de un bloque en el Concejo Deliberante

Desde UOCRA Seccional Viedma, su Secretario General Damián Miler, llamó a la reflexión a la conducción del Partido Justicialista de Río Negro respecto a la creación del Bloque Frente Peronista por la Unidad y el Trabajo en el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste.

¿Por qué se van los dirigentes del espacio que nos unía?

¿Será que no existe la contención de dirigentes y afiliados?

¿Será que se están alejando del pueblo con las prácticas de la conducción del PJ de atomizar el partido y de ser sectarios y no concentrar las estrategias en un peronismo unido?

No es culpa del que se va, sino que hay que analizar cuál es el rol de quienes conducen. La conducción partidaria está traicionando a los intereses del pueblo, no les interesa en lo más mínimo las propuestas que benefician al conjunto del pueblo, con tal de no reconocer un trabajo exitoso de algún político, no les importa fracturar, prohibir, excluir. No les interesa la demanda de los trabajadores. Qué mejor ejemplo de esto que lo actuado por estos mismos dirigentes que hoy conducen el peronismo rionegrino, cuando votaron en contra de proyectos que tendían a generar empleo, y fundamentalmente para nuestro sector de la construcción. No tuvieron la más mínima expresión de solidaridad con los trabajadores desocupados, solamente querían impedir que se hicieran obras y se mejorara la calidad de vida de la población rionegrina.

Este “alejamiento” (entre comillas porque siguen estando, pero apartados de la conducción partidaria, porque no sienten representados los intereses del pueblo), tiene que producir una reflexión, porque no es el primero que ocurre en los últimos años y seguramente no va a ser el último si siguen estas prácticas de la dirigencia.

Después se sorprenden cuando ven a compañeros y compañeras que durante años de militancia nunca tuvieron oportunidades, no fueron contenidos, ni escuchados. No les permiten participar de la democracia interna, como ocurrirá con las próximas elecciones del 6 de marzo.

¡Los compañeros y las compañeras no se van, indirectamente los están echando!

