Estadio Centenario: representantes de los clubes se reunieron con los Concejales

En la mañana de ayer miembros de los distintos clubes dialogaron con ediles de las distintas fuerzas “de acuerdo a la reunión que se realizó hace un tiempo y se llegó un acuerdo que debemos presentar un proyecto que hoy se entregó, donde se plasmó no solo la reestructuración del campo de juego, sino todo lo que concierne al mismo, hasta la parte exterior y la publicidad estática” agregó que “esperemos tengamos noticias de esto los próximos días, ya que mencionaron que se va a destinar un dinero en el presupuesto que se votará y creo que será fundamental la reparación para ponerlo a punto” indicó Jorge Rodríguez del club Ferro.

“Si se trabaja en el mismo, que se tome el tiempo necesario para ponerlo a punto y supongo se reprogramarán los eventos, creo que nuestro principio es trabajar con la dirección de deportes, esperemos que estudien lo que queremos y me parece que se podrá llegar a un acuerdo para mejorar el fútbol de San Antonio y que el representante nuestro en el Federal C tenga un campo digno y además solucionarlo es lo mejor para todos y veo voluntad de los concejales y del gobierno, me parece que salvaremos la situación presente” señaló el directivo.