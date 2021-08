Inversión millonaria en el Club Las Grutas

Un día histórico para la comunidad deportiva de Las Grutas.

Estas últimas horas han sido concluyentes en materia de seguridad y protección en el Club Las Grutas.

El pasado jueves a la tarde, se firmó el convenio que dará inicio al cerramiento perimetral de las casi 6 hectáreas que pertenecen a la institución.

La comisión directiva que está en función desde 1 octubre del 2020, resolvió contratar a Sur Premoldeados, una empresa local que desarrolla un sistema constructivo innovador, rápido y de atractivo diseño.

El valor estimado de esta gran e histórica obra asciende a 4 millones de pesos. Para dar inicio a la ejecución de la misma, se realizó el anticipo acordado para que en las próximas horas comiencen a fabricar los paneles.

El trazado perimetral supera los 1.000 metros lineales y su altura será de 2 metros.

Desde que iniciamos nuestra gestión, sostuvimos que era prioridad la seguridad en el club Las Grutas, y esto implica el cuidado de su capital humano y sus instalaciones.

Optamos por el premoldeado porque se trata de un sistema constructivo que se utiliza como barrera visual estética y contra el viento, su construcción prearmada facilita la colocación en grandes tramos en poco tiempo y además es mucho más económica que la tradicional.

La financiación de esta millonaria obra, es netamente privada. Como conductores comprometidos con esta institución, hemos proyectado estratégicamente cada acción concretada y planificando seriamente las inversiones con un plan de trabajo con el que responderemos a las obligaciones asumidas, señaló la actual presidente Lorena Villaverde.

Luego de este memorable y venturoso encuentro, varios integrantes de la comisión directiva expresaron su sentir:

Pato Chiflett, “Cuando hay gestión y trabajo en equipo todo resulta bien, marca la diferencia”

Juan Burgardt “Una obra que va a marcar un antes y un después en el deporte de Las Grutas”

Laura Varela, “Protección de deportista e instalaciones, cuidado integral del club”

Federico García Martínez, “El crecimiento de una institución se logra con el diálogo y consenso de quienes la llevan adelante, si el Norte está planteado y es claro desde un comienzo, puede haber disensos, pero siempre para el crecimiento de la institución.

Hoy se firmó algo que, a mi parecer, ¡¡será el comienzo de un crecimiento exponencial del Club SDYR Las Grutas…!!”

José María Clemant, “un trabajo planificado y con dirigentes comprometidos logra los objetivos deseados”

Pablo Perelli, “Hablar de superación y crecimiento para fomentar el deporte y la integridad social creo que puede ser un buen punto”

Por último, la presidente Lorena Villaverde manifestó, “Recuerdo que el primer día que llegué al club como presidente, sabía que el énfasis tenía que estar dirigido al cerco perimetral; y dije desde un principio “vamos a cercar el club”.

Hablar de jerarquizar la institución, era imposible sin delimitar el espacio de pertenencia. Es necesario protegerlo de intrusos, vandalismo, evitar daños a las estructuras y actividades ilegales dentro del mismo. Cada vez que veo a un papá o una mamá dejar a su hijo, me atraviesa una angustia muy grande, ver que nuestros niños y jóvenes están en todo ese espacio sin contención, me genera una gran responsabilidad, siempre supe que debíamos redoblar todos los esfuerzos para lograr este cerramiento tan ansiado y soñado durante tantos años. Soy consciente que muchas veces con los deseos no alcanza, los dirigentes debemos animarnos a generar esas transformaciones, aunque parezcan inalcanzables. Me gusta soñar, pero cuando despierto me gusta concretar los sueños, y eso es lo que vamos hacer y en pocos meses todo el club estará protegido con un cerramiento perimetral y será un nuevo comienzo en la historia y forma de vida del Club Las Grutas.

¡Hay que poner en acción la palabra que uno compromete Y CUMPLIRLA!”

