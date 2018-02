Recordaron a Ilcen Aimé en la placita que lleva su nombre

Como cada 23 de cada mes, la familia de Ilcen Aime Pil Tolosa, se reúne ya sea para realizar una marcha o para refaccionar la placita que lleva su nombre. En esta ocasión comenzaron a realizar las refacciones y las limitaciones que llevara la futura plaza que contendrá un Espacio Temático de Educación Vial. Esta cuenta con la ordenanza que fue aprobada por unanimidad que la promueve para tal fin. También en estos últimos meses se presentó en sociedad la “Fundación Hija del Cielo” la cual busca concientizar la educación vial y acompañar a las familias víctimas de accidentes tránsito.

Sobre estos trabajos en la plaza Jorge Pil menciono a este medio, “desde el viernes que estamos trabajando y poniendo la placita en condiciones, también estuvimos hablando con el concejal Fabrio Mirano, ya que la ordenanza del espacio temático de educación vial fue aprobado, otras de las charlas por este tema fue el secretario de obras públicas Mario Dalmaso estuvimos mirando y diagramando como podemos armar la ciudad, para comenzar conjuntamente con el año lectivo las actividades de educación vial para dar las charlas para los jardines y escuelas primarias. Estuvimos armando el plano para la ubicación de los espacios, para que con el municipio comencemos pintarla, algunos de los espacios vacíos comenzar a rellenarlo con cemento, porque la idea es cuidar el playón deportivo para que no se pierda la cancha de futbol y básquet que se tiene, por esto pensamos en distribuir los espacios de los alrededores. También me comentaron que dentro del presupuesto municipal incluyeron las plazas entre ellas la nuestra está incluida en el gasto municipal para todo lo que sería refacciones y acondicionamiento del lugar, así que estamos en esto, tenemos como referencia una plaza de Formosa como para ver que podemos armar nosotros acá, no igual pero parecido.”

“Todo lo que es cartelería, pintura, se encargarían desde el municipio en hacerlo, la idea que surgió entre la charla con Fabrio Mirano y Mario Dalmaso fue la de trabajar con los chicos de la escuela técnica para realizar algunos semáforos móviles, la idea que se tiene es de hacer las señalizaciones móviles, para dar la charla y guardar todo en algún lugar para que queden al resguardo para que no se pierdan ni se rompan, para seguir utilizándolas cada vez que mayamos a la placita. De todas formas lo que será del trascurso del año seguiremos trabajando y pidiendo colaboración de algunos empresarios para las jornadas de educación vial con los chicos, para ver más delante de hacer autos que sean a pedal, para que sientan los chicos que es conducir un vehículo e ir formándose de apoco” señaló Pil.

Sobre cómo sigue la causa judicial, “en la semana deberemos viajar a Viedma para ver cómo está todo y ver con que información volvemos” comentó.