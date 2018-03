SAO: las mujeres se movilizaron este 8 de marzo, #NosotrasParamos

Este jueves 8 de marzo, a través de la Organización de las Mujeres Autoconvocadas, se organizó y realizó una marcha. Varias instituciones públicas y gremiales se sumaron a la fecha.

La concentración se realizó por la mañana en las inmediaciones del hospital central, siguiendo un recorrido por distintos lugares estratégicos, donde se leían manifiestos referidos a las diferentes situaciones que se están atravesando.

Sobre esta movilización Ivana Paz y Valeria Sayueque, mencionaron a este medio, “la verdad que ya finalizando podemos hacer un balance, creemos que estuvo muy buena, si bien fue poca la convocatoria, esperamos que hayan sido muchas las mujeres que hayan hecho el paro este día, por más que no hayan venido a la marcha, realmente salió bien, lo importante es que todas pudimos hacernos escuchar en todos los lugares que estuvimos”.

“Estuvimos en lugares estratégicos que todos fueron definidos en las asambleas, fuimos realizando las mismas a lo largo del mes febrero, comenzamos la marcha concentrándonos frente al hospital donde se leyó un manifiesto acerca de la salud de la mujer, sobre todo reivindicando la posibilidad del aborto legal, en casos de abortos no punibles y concientizar e informar a las mujeres de San Antonio, que en el hospital público se pueden realizar la interrupción legal del embarazo del tipo no punible” sostuvieron también que “después continuamos por una fábrica procesadora de pescado, donde nos costó bastante que la mujeres pudieran salir hacia afuera y compartir un espacio entre nosotras para poder leer el manifiesto. Pero finalmente el gerente accedió y les permitió parar aunque sea media hora y desde ese lugar se siguió hasta una escuela secundaria, un colegio primario y el centro administrativo de la provincia de Rio Negro en los tres lugares se leyeron documentos. En la escuela secundaria el texto lo armaron y dieron lectura dos jóvenes estudiantes que concurren, que denunciaron y se hicieron eco de una situación de violencia y acoso que padecieron las estudiantes en ese lugar por parte de docentes. Después seguimos por la iglesia donde nos recibió el párroco, donde por decisión de todas las compañeras se decidió no escucharlo y seguir hacia al municipio, la mayoría de las mujeres no estaban trabajando, a raíz de esto denunciamos al municipio que el Intendente declaro asueto el día del paro, quitándole todo lo simbólico a un día de paro internacional de mujeres. Las mujeres lamentablemente no participaron de la marcha pero si accedieron al paro, eso es bueno y significativo, dando muestras claras que no están produciendo y que dejamos a los hombres solos trabajando” señalaron.

“Luego nos acercamos a la fiscalía donde la fiscal de San Antonio nos recibió, no pudo darnos respuestas acerca de los reclamos que nosotras teníamos, tampoco estaban tampoco las mujeres trabajando, lamentablemente no hubo respuestas claras y contundentes, precisas sobre las demandas que nosotras solicitamos” comentaron.

“Vamos a seguir reuniéndonos, vamos a estar comunicándonos a partir de las redes sociales, que es lo que tenemos más alcance. Casi siempre hacemos las reuniones en la seccional UnTER donde nos prestan el lugar. Invitamos a todas la mujeres que quieran sumarse, que tengan ganas de participar o que tengan demandas para hacer, vamos a estar siempre en conjunto apoyando y programando estas fechas importantes para nosotras” agregaron que “la jornada finalizó con una intervención artística la idea fue transformar las prendas en desuso de nosotras, todas prendas de mujeres, en una red para demostrar que estamos todas unidas, en red y que vamos a seguir apoyándonos. Después una silueta de mujer en el piso que simula, los restos que quedan cuando hay un hecho de feminicidio, de violencia, lo único que siempre queda en la escena es el despojo de las mujeres, eso es lo que representa” finalizaron.