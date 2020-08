Sigue la controversia por la deuda de las unidades fiscales en temporada

Desde el Frente de Todos, el presidente del bloque, Guillermo Masch, comentó a Signos FM “creo que deben ocuparse de estas cosas que son muy importantes, no es lo mismo decir que tienen casi 20 millones para cobrar y después venirnos a señalar que es un borrador, que no se adjuntaron pagos realizados, que la deuda no es tal, la verdad que no es serio tratar algo tan significativo de esta manera, incluso desde el propio bloque del oficialismo se sorprendieron”.

“No es para tomar con ligereza, estamos hablando que debe haber un orden administrativo en esto, creemos que tenemos que hablar claro de cada una de las concesiones y no se están resolviendo, creo que aquí hay una desprolijidad y como está la emergencia económica votada, el mismo intendente, con el secretario de hacienda deben utilizar esa herramienta, pero no lo vemos hasta ahora” sostuvo.

Por su parte, el abogado municipal Gustavo Arbués explicó que se hacen las reuniones semanales para tratar las concesiones “estamos tratando los vencimientos de los paradores y las deudas, respecto a esto, dos de ellos hicieron propuestas de continuación, por otro lado hay intimaciones a otros paradores, por la actualización del canon” agregó asimismo “están convocando a todos para ver su situación” recordó que el contador Young cuando era secretario de hacienda cambió el coeficiente del cálculo del canon, la justicia le dio la razón, tras una presentación judicial que hicieron los permisionarios de la séptima.

“Tenemos que tomar posesión de la tercera y la quinta bajada, debemos incluso conversar respecto a lo que ellos deben y han sido enviadas las cartas documentos correspondientes” expuso.

Recordemos que la planilla que fue presentada en la reunión mixta en la legislatura comunal, de las 25 unidades fiscales existentes, solo cinco tienen el canon al día. El resto debe un total de $18.847.923,13.-

Esto engloba a paradores de la costanera de San Antonio Oeste, del Puerto del Este, Las Grutas. Gomones de arrastre; parque de diversiones; pesca y buceo; cancha de paddle y estacionamiento medido y pago.

Por otro lado, aún no trataron si habrá dos posturas, si hay licitación o extensión para algunas de esas unidades fiscales.

Parte del ejecutivo expresa que, por la pandemia, la situación económica imperante y el canon de la quinta bajada, que sería superior al de la cuarta bajada, estipulan que no habría empresario que licite este año, con la incertidumbre sobre el turismo y presumiblemente el inconveniente financiero que se avizora en el país.

Por ello, solicitarán que recién se realice la licitación el año que viene, dejando a los actuales empresarios, continuar explotando el lugar, hasta pasada Semana Santa del 2021.

La otra posición es realizar la licitación como lo establecen las normas, antes de fin de septiembre.