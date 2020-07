Iberó: “Nunca llegamos a colapsar el sistema de salud”

Los contagios de coronavirus siguen en alza y si bien, con los nuevos criterios determinados por Nación, el número de altas es creciente, la confirmación de positivos supera ampliamente el centenar en la provincia durante cada semana.

Las recomendaciones son repetidas hasta el cansancio pero… las conductas y hábitos en muchos casos siguen sin modificarse, por lo cual el número de infectados crece “hasta más de lo esperado”.

“La gran mayoría de casos es porque se junta la gente, pasa en todos lados”, señaló la referente de Salud Pública de provincia, Mercedes Ibero. “El coronavirus no está si yo estoy alejado del otro, si uso un protector facial, si me lavo las manos…”.

No obstante, ya más allá del “no compartir mate ni asado”, que tanto se ha repetido, se conocieron casos que se han dado por compartir “cigarrillos”. “Esta también es una forma de contagio. Repetimos: no se deben compartir botellas y mucho menos cigarrillos”, confió una fuente de Salud.

La situación es delicada y el “mal comportamiento” puede derivar en un caos, tal como ocurrió ayer en Cipolletti donde un infectado de COVID-19 se escapó de su casa, “estuvo en muchos lugares”, lo internaron y luego se fugó del hospital. Podrían cerrar hasta un comedor popular donde acuden niños y adultos con necesidades alimentarias, a causa de la conducta desaprensiva de este hombre.

No colapsó el sistema

La doctora Mercedes Iberó confirmó que en toda la provincia hay 11 camas ocupadas terapia intensiva por coronavirus. En general, las camas ocupadas por COVID y otras patologías suman el 47 por ciento y queda un 53 por ciento de camas de terapia libres. “Nunca llegamos a colapsar el sistema de salud, porque la gran mayoría cursa asintomático”, expresó y en relación con Bariloche manifestó que tuvo muchos casos activos juntos y ni siquiera así se colapsó. Si bien reconoció que es difícil predecir o hacer futurología, “si seguimos así no creo que llegue a pasar”.

Mientras aparezcan 10, 16, 13 casos y en el medio se vayan dando altas, nunca se va a colapsar. Dijo que casi siempre se trata de contactos estrechos, casos esperables, una familia o un grupo de un trabajo. “Si mañana hay en Bariloche 60 casos que aparecen de la nada, eso puede duplicarse tranquilamente en todos los contactos estrechos, o si en esa cantidad hay muchos casos graves, que hoy no está pasando”, dijo y aclaró que en general en la provincia hay mucha gente joven contagiada, que es la que trasmite el virus y termina contagiando a los grandes que después fallecen, pero la mayoría está con síntomas leves o asintomáticos.

Aclaró que nos puede pasar en cualquier ámbito laboral, por eso lo principal, “trato de que todo el mundo lo pueda entender, lo más importante es que pensemos que todo el mundo tiene el virus y tomemos las medidas de prevención”. Agregó que “si fui a trabajar, hubo un caso positivo, nunca me acerqué, estuve con el tapabocas y me lavé las manos constantemente no me voy a contagiar”.

Dijo desconocer el caso del Correo pero señaló que en algunos casos se tiene que cerrar porque no está la cantidad de personas para poder atender porque están todos aislados por ser contacto estrecho, “no tengo noción de que sean positivos pero sí quizá gente aislada por contacto estrecho”, afirmó al ser consultada por la situación del Correo o la fiscalía. (GNRoca/VMNoticias)