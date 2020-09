“Los controles en los accesos serán lo ultimo en replegarse”

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Grutas, e integrante del comité especialmente constituido para tratar la cuarentena y restricciones de acceso a nuestra comunidad, Damián Lavigne, detalló las situaciones que de cotidiano se producen en los accesos, y consideró que estimaba que los controles, serán los últimos en replegarse cuando se supere la situación sanitaria.

“Hoy el personal de salud está totalmente afectado a la parte sanitaria y no en el acceso, ellos están la primera línea de la batalla contra el COVID, pero hoy somos muchos los actores que estamos trabajando en la zona del ingreso, además hay principalmente varios responsables del mismo” mencionó que “uno está fundamentalmente para ayudar y colaborar”.

“Desde nuestro punto como bomberos, estamos para colaborar en la parte de organización, aunque transitamos en una instancia muy complicada en cansancio son muchos, pero de nuestra parte seguimos cumpliendo un rol específico, en este caso el ordenamiento y con lineamientos de los cuales vamos dando nuestro parecer, con la postura que debe cumplimentarse” aseguró.

Respecto a los que intentan ingresar a las localidades dijo “hay gente que viene con temas familiares, otros con temas comerciales y debemos contemplar o no esas situaciones, algunas muy difíciles y todas diferentes, pero hay normas prestablecidas que hay que cumplirlas y señalarlas”.

“Nosotros debemos cumplir un rol y saber de cada una de las cuestiones particulares que se nos presentan, obviamente aquí no hay especialistas, estamos con la voluntad para poder hacer lo mejor posible, con aporte de recursos materiales, humanos y obviamente hay un rol” sostuvo.

“Muchos nos dicen cosas que no corresponde cuando no permitís el ingreso, pero pasa en estos operativos, en lo personal digo que hay cuestiones que se analizan y quienes pueden ingresar y quienes no, según lo establecido, debemos filtrar quienes puedan entrar o no según sus permisos, pero nosotros estamos para controlar, si cumplen con los permisos establecidos entrarán” especificó.

“Lo que no tienen motivos que corresponden a los que se estableció, no se deja ingresar y contrariamente lo que dicen por ahí, hasta el momento no ha habido político que nos hayan pedido algún favor, acá se van cumpliendo las prerrogativas y quienes no tiene motivos justificados para entrar no ingresará” afirmó.

“Respecto a la temporada, aún no se habló del ingreso a los no residentes y debemos conversar seguramente respecto a esto que pueda suceder, entonces ahí deberán puntualizar los que se deberá contemplar, el control va a seguir y como será la función específica, cuáles serán las alternativas del mismo, estamos hablando de personas particulares, de aquellos que tengan sus casas o complejos en Las Grutas, si bien ahora se tiene una prioridad, en base a lo que se establezca veremos cómo se hará, también con el tema del turismo” expuso.