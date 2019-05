Residuos de la pesca: nuevo conflicto con municipio, provincia y empresarios

Luego de que el secretario de medio ambiente municipal Sergio Pérez intimara a la harinera de pescado que no derrame los líquidos en la zona de sacrificio, adujo que las cavas son para los langostinos. Por esta notificación, la empresa anotició a las pesqueras que no va a poder recoger el líquido, porque la municipalidad en la jornada de ayer, en una reunión, le señaló que no tenían otro lugar disponible para hacerlo.

En este sentido las pesqueras adujeron que si se frena la actividad, llevarán el líquido frente al municipio y lo derramarán allí.

Asimismo ARSA señaló que no podrán estas pesqueras descargar en los piletones que están cerca de la ruta nacional 3. Impide que se utilice el lugar que es para tratamientos de atmosféricos y que no se usa.

“Acá hay un problema político entre provincia y municipio, entonces estamos ante esta situación, Ojeda dijo que no, ARSA dijo que no, no podemos desechar los líquidos, así que les dijimos a los empresarios esta situación, van a tener que parar la pesca, justo cuando están las inspecciones internacionales para exportar, bueno nosotros no podemos hacer nada” expresó Mario Domenez propietario de Harinas SAO.

Los empresarios que dialogaron con este medio digital dijeron “ahora tanto la municipalidad, como la provincia se lavan las manos, no es así, deben solucionar, estamos trabajando, resulta que ahora debemos esperar al COCAPRHI nos permita en algún lugar se desechen, el municipio dice que no tiene ningún lugar, ni campo, ni tierras y dice que quien debe solucionar es la provincia” afirmaron.

Recordemos que el problema de los residuos de la pesca es de la municipalidad, incluso en el último amparo el procurador general Crespo en un fallo lo estableció recordando que es menester municipal solucionar los residuos de la pesca que según la ley N° 4495 -art. 2- es el Municipio de San Antonio Oeste, el cual es responsable de habilitar el lugar donde deben depositarse los desechos.