 Infodemia y COVID-19

No ha pasado mucho tiempo desde la publicación referida a la toma de decisiones en el contexto de COVID-19.(1) En ella se presentaron los lineamientos generales para la toma de decisiones informadas con evidencia científica y la oportunidad que presenta la pandemia de COVID-19 para su implementación. En el presente artículo se pretende focalizar en la velocidad en la que se están generando los datos y la información[2] , los problemas que esto trae aparejado en forma de infodemia,[3] las características generales del ciudadano productor y, fundamentalmente, en el uso y diseminación de estos en el contexto de COVID-19. Por último, se presentan algunas herramientas disponibles para poder analizar y tamizar la información que recibe. La perspectiva será la de uno de los actores en el ámbito de la toma de decisiones en salud: el ciudadano con escasa alfabetización en salud[4] .

El mundo, en el siglo XXI se basa en datos. La velocidad con la que se han generado durante los últimos 10 años es una muestra, la producción e intercambio de información ha crecido en forma sostenida. Según los datos provenientes de la consultora we are social, en enero de 2020 se registraba una cobertura global de internet, tanto en dispositivos fijos como móviles, de casi el 60 por ciento de la población mundial.(2) Y ese uso se ha incrementado en tiempos de pandemia con mayor proporción relacionada a redes sociales, servicios de mensajería, video streaming, y juegos(3). Si uno realiza una búsqueda en Google noticias en español, se encuentra con cerca de 452000000 resultados[5] Si hoy se evaluara, más de 2 mil millones de personas usan diariamente plataformas como Facebook©, WhatsApp©, y YouTube©. Las redes de microblogging[6] como Twitter©, se han convertido en uno de los principales animadores en cuanto a compartir datos e información durante este primer semestre.

En forma paralela, la infodemia como imagen especular de la pandemia COVID-19, también es un problema global. ¿Por qué? Bueno, una de las bases de esto se lo podríamos atribuir a la escasa alfabetización en salud. La alfabetización en salud, según el Institute of Medicine de los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) se define como “el grado en que las personas tienen la capacidad de obtener, procesar y comprender la información y los servicios básicos de salud necesarios para tomar decisiones de salud apropiadas“. (4)

El escenario pandémico ha enfrentado a los ciudadanos en forma repentina con información compleja, en un contexto de elevada incertidumbre y desconocimiento. Varios son los requerimientos deseables para enfrentar la infodemia. Su base la encontramos en varias aptitudes o alfabetizaciones[7] que se desarrollan de manera formal o informal por los ciudadanos, pero generalmente a largo plazo. La adquisición de las habilidades necesarias para comprender y actuar,

así como para evaluar las medidas más idóneas para cuidar su salud y la de sus vínculos más cercanos, va a menor velocidad que la que genera la información en salud que consume el individuo.

Esa facilidad que presentan las redes sociales para el intercambio y diseminación de contenidos sumado a las características del analfabetismo en salud, las convierten en el medio idóneo para la propagación de interpretaciones erróneas, tendenciosas, no verificadas o falsas.

Las redes sociales y de mensajería, son un lugar idóneo para compartir diferentes tipos de materiales: mensajes, fotografías, noticias, videos, audios, etc. La participación de los ciudadanos como usuarios activos, creando y difundiendo sus propios contenidos sigue principios que guardan un grado de similitud a los de la replicación viral en organismos vivos, generando una llegada y alcance rápido y masivo, dando lugar al fenómeno conocido como “viralización” de los contenidos.(5) Términos como “viralizado”, “reproducciones”, “compartido”, “visitas” o “trending topic[8] ” se han incorporado como léxico habitual a los usuarios de redes sociales e internet.

Esa facilidad que presentan las redes sociales para el intercambio y diseminación de contenidos sumado a las características del analfabetismo en salud, las convierten en el medio idóneo para la propagación de interpretaciones erróneas, tendenciosas, no verificadas o falsas. (6)

Según Wardle y colaboradores(7) gran parte de lo referente a “noticias falsas” combina tres nociones:

Desinformación. (Dis-information) Información falsa o engañosa creada deliberadamente para ganar dinero, tener influencia política, causar problemas o daños de forma maliciosa.

Información errónea. (Mis-information) cuando se comparte desinformación, a menudo con la intención de ayudar

Mala información. (Mal-information) Información real, utilizada para infligir daño a un persona, organización o país.

Como se ve en la imagen 1, las definiciones se entrecruzan en el efecto que generan en torno a los conceptos de falsedad y daño.

Imagen 1. Tomado de Wardle y colaboradores(7)

Los motivos para la creación de noticias falsas son variados. Como ejemplos: políticos, financieros, notoriedad, etc.

La organización First Draft[9] (8) ha clasificado los contenidos de las noticias falsas en:

Sátira o parodia: No pretende causar daño o engaño.

Contenido engañoso: Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo.

Contenido impostor: Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas.

Contenido fabricado: Contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar.

Conexión falsa: Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido.

Contexto falso: Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa.

Contenido manipulado: Cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar.

El proceder de los creadores de noticias falsas es variable, según el medio utilizado para difundirlas. A los fines prácticos podemos describir dos grupos, el de las redes abiertas –Facebook©, YouTube© y Twitter© como ejemplos- o el de las redes privadas- mensajerías como WhatsApp©-

Según Xu y colaboradores(9), en el primer caso se sigue aproximadamente el siguiente camino: se generan y envían las noticias a las redes sociales en línea, y posteriormente reclutan bots[10] sociales o spammers[11] pagados para impulsar las noticias a una cierta popularidad. La recomendación y los algoritmos de clasificación en las redes sociales, si no las detectan de inmediato, es probable que muestren esas noticias a una gran cantidad de usuarios inocentes que estén interesados en temas y contenidos similares de las noticias. Lo que lleva a un proceso de

propagación viral en las redes sociales. Estos crecientes spams sociales, crean desafíos y dificultades para los usuarios habituales de Internet para distinguir el contenido creíble y el falso.

El segundo caso, es de uso privado en principio, dado que las redes de mensajería funcionan a través de burbujas de confianza[12] , y no cuentan con algoritmos externos de verificación de contenidos. Lo que le llega a un destinatario se lo ha enviado, en principio, alguien de su entorno.(10)

Para las redes sociales abiertas, el flujo informativo se actualiza constantemente no sólo por relevancia para el usuario sino también de acuerdo al alcance e interacciones que tiene el posteo, validando una noticia sólo por su nivel de difusión.(11)

¿Cuál es la importancia de la desinformación en su conjunto? El punto clave aquí es su capacidad para generar daño. En una población con miedo e incertidumbre, se encuentra el terreno propicio para lograrlo más fácilmente. Algunos ejemplos, han llevado a que su uso satírico, los haya convertido en memes.[13] Veamos algunos:

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, comentó en cadena nacional hace aproximadamente dos meses que el coronavirus podría combatirse con la ingesta o la inyección de algún desinfectante o sometiéndose a un poderoso haz de luz.(12) Algunos estados como Illinois, Nueva York, Michigan y Maryland informaron aumentos en las llamadas a las líneas de control de envenenamiento después del comentario del Presidente Trump. Los comentarios llevaron a fabricantes de desinfectantes a advertir contra la ingestión o inyección de productos de limpieza(13). En forma paralela, los Centros para el control de las Enfermedades registraron un aumento del 20 % en llamadas por envenenamientos con productos de limpieza, durante el primer trimestre del 2020 comparado al primer trimestre del 2019. (13)

El beber líquidos calientes, en cuya falsedad ha caído el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.(14) Esta noticia, y otras, han llevado a la OMS a destinar un espacio en su página web en la que se brindan “Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV).“ (15)

Es claro que la capacidad de diseminación – en muchos casos al ser automatizada como se mencionó previamente- de este tipo de noticias es mayor a la capacidad de refutación y/o verificación del contenido.(16) Algunos estudios pre pandemia COVID-19 señalan que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas que las noticias veraces.(17)

¿Con qué elementos cuenta el ciudadano productor/consumidor de esta información, sin formación específica, para la revisión crítica de los contenidos? Se dispone de algunas alternativas. Las podemos englobar como estrategias para verificar contenidos.

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la república Argentina, generó la plataforma CONFIAR(18) para informar a los ciudadanos sobre las comunicaciones oficiales generadas desde el Gobierno nacional. La misma cuenta con tres componentes principales:

Verdadero o Falso: para chequear que cada información que circula por los medios de comunicación sea verídica, y en caso contrario, detallar la información oficial.

Fake news: Detalla las noticias falsas más difundidas durante la pandemia y explica por qué motivos no resultan información verídica.

Caja de herramientas: Otorga la posibilidad de chequear el origen o fuente de una determinada noticia a través del enlace de la imagen, el video o el posteo difundido en redes, y comprobar que sea información verdadera.

El usuario tiene también la posibilidad de enviar su consulta o compartir una noticia que considera sospechosa a través de un correo electrónico, con el fin de que sea chequeada con los especialistas y expertos consultados y luego compartida en la plataforma.(19)

Otro recurso disponible es chequeado.com, un medio digital sin fines de lucro argentino que se dedica a la verificación del discurso público y la promoción del acceso a la información y la apertura de datos (20). En su plataforma, se presentan una serie de pasos para ayudar a realizar un buen chequeo:

1-Seleccionar una frase del ámbito público 2-Ponderar su relevancia 3-Consultar a la fuente original 4-Consultar a la fuente oficial 5-Consultar a fuentes alternativas 6-Ubicar en contexto 7-Confirmar, relativizar o desmentir la afirmación 8-Calificar

En forma complementaria, la federación internacional de periodismo, en su informe acerca de las noticias falsas (11), sobre la base de información proveniente de chequeados.com, menciona una serie de consejos -complementarios a los anteriormente enumerados- para detectar desinformación y contenido pernicioso:

Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas, analizar la sección “Acerca de” o “About” del sitio, chequear los enlaces y las citas, desconfiar de URLs[14] similares a sitios conocidos, encontrar una fuente local y consultarla, realizar una búsqueda inversa de imágenes[15] .

A nivel global, uno de los repositorios más completos es el de la International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute. La #CoronaVirusFacts / #DatosCoronaVirus Alliance une a más de 100 verificadores de hechos de todo el mundo en referencia a la publicación, el intercambio y la traducción de los hechos relacionados con el nuevo coronavirus. Se encuentran disponibles más de 6600 chequeos provenientes de más de 70 países y en múltiples idiomas (21) Se dispone de un apartado para Latinoamérica[16] , el en el cual se encuentran referencias a información de países miembros[17] .

Por otra parte, existen cursos de verificación de hechos e información, en forma gratuita disponibles, como el de Poynter News University y American Press Institute (22), con financiación de Google

News Lab, o el de Covering coronavirus: an online course for journalists, (23) producido por First Draft, los cuales no se encuentran específicamente dirigidos a periodistas, y tienen versiones en español.

Para el caso de mensajería en WhatsApp©, se han incorporado dos aspectos para mitigar la diseminación de contenidos. El primero tiene que ver con la limitación de reenvío de mensajes para evitar la desinformación. La plataforma no permitirá que los mensajes que detecte como “altamente reenviados” se envíen a más de un chat a la vez.(24) Además, se habilitó un chat bot en WhatsApp© cuyo objetivo es desmentir noticias falsas. El diseño fue llevado a cabo por el IFCN, donde se reunió a más de 80 verificadores de 74 países distintos. El bot es gratuito, los usuarios deben guardar el número de teléfono[18] como contacto y enviar un mensaje con la palabra “hola” para iniciar su funcionamiento. Si bien la versión en inglés cuenta con mayor cantidad y variedad, la versión en español suma diariamente nuevos contenidos que surgen de la base de datos de LatamChequea Coronavirus.(25)

Como podemos observar, la cultura de la inmediatez domina el panorama, y se convierte en un aliado frente a la aproximación acrítica de los contenidos generados. Esta cultura, ha llevado a modificar las costumbres y prácticas sociales en la “aldea” global. Los tiempos para asimilar sus características son diferentes de acuerdo con la edad, formación, y características individuales. Nos encontramos frente a una pandemia que ha comenzado antes que el COVID-19, pero que con este último ha cobrado un protagonismo masivo y global. Se evidencia la capacidad de daño que presenta y las estrategias tanto activas como pasivas para lograrlo. Pero también se mencionan aquí algunas alternativas para mitigar sus efectos. Como trabajadores de la salud, como analistas de datos, como investigadores, como decisores sanitarios y como ciudadanos, debemos brindar tranquilidad y aunar esfuerzos, para que nuestra producción de contenidos informativos sea veraz, oportuna, y precisa.

Referencias.

Notas

[1] Médico, Esp. en Infectología. Consultor independiente en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Políticas Informadas con Evidencia para la toma de Decisiones en Salud. Todas las opiniones expresadas en el texto corren por responsabilidad del autor. Conflicto de intereses: ninguno para declarar Contacto: [email protected]

[2] Utilizaré una definición dual, dato-información a los fines de ejemplificar situaciones, como sinonimia en forma indistinta. Si bien existen diferencias importantes en las definiciones técnicas, escapan al alcance general del artículo. En caso de necesitarlo, será aclarado debidamente otro uso.

[3] Del inglés: infodemic El término infodemia fue acuñado en 2003 en relación con la avalancha de información que acompaña al brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (en inglés SARS). Es una mezcla de información y epidemia. Disponible en: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/infodemic. (en inglés) Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[4] El analfabetismo en salud será definido más adelante.

[5] Estrategia: https://www.google.com/search?q=noticias+sobre+coronavirus&sxsrf=ALeKk00Rl-EGiCMNwR8wN6sxnGxQNKTZqw:1592345194615&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjJ6ryNrIfqAhVZGbkGHVcwDSUQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608. Fecha de realización: 16 de junio de 2020, 14 hs.

[6] Un servicio de microblogueo — microblogging—, también conocido como nanoblogueo, permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, generalmente solo de texto. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[7] -Visual (capacidad para comprender gráficos u otra información visual)

-Informática informático (capacidad para operar una computadora, celulares inteligentes u otro tipo de dispositivos portátiles)

-Informativa (capacidad para obtener y aplicar información relevante)

-Numérica o computacional (capacidad para calcular o razonar numéricamente)

[8] Un trending topic (tendencia, tema de tendencia o tema del momento, en español) es una de las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en una red social. Disponible en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Trending_topic. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[9] First Draft es un proyecto “para combatir la desinformación en línea” fundado en 2015 por nueve organizaciones reunidas por el Laboratorio de Noticias de Google©. Incluye Facebook©, Twitter©,

Open Society Foundations y varias filantropías. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Draft_News. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[10] Un bot (aféresis de robot) es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy tediosa. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Bot. Fecha de consulta: 15 de junio de 2020.

[11] Spammer es una persona que envía spam (correo basura). En el caso se adapta a contenido basura. Disponible en: https://sendpulse.com/latam/support/glossary/spammer. Fecha de consulta: 15 de junio de 2020.

[12] Hace referencia al grupo de pertenencia, cercano, o en común. Pero con mayor grado de relación que en una red social abierta en principio.

[13] Definición de la Real Academia Española: Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet. Disponible en: https://dle.rae.es/meme. Fecha de consulta: 15 de junio de 2020.

[14] URL, del inglés Uniform Resource Locator. Localizador de recursos uniforme. Están formados por una secuencia de caracteres de acuerdo con un formato modélico y estándar que designa recursos en una red como, por ejemplo, Internet. Disponible en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[15] La búsqueda inversa de imágenes es una técnica de consulta de recuperación de imágenes basada en contenido (CBIR) que implica proporcionar al sistema CBIR una imagen de muestra en la que luego basará su búsqueda. En términos de recuperación de información, la imagen de muestra es lo que formula una consulta de búsqueda. Para más información, consultar en: https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_inversa_de_im%C3%A1genes. Fecha de consulta: 18 de junio de 2020.

[16] Mantenida por chequeado.com. Disponible en: https://chequeado.com/latamcoronavirus/. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.

[17] Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y España

[18] El número: +1 (727) 291-2606. También, se puede acceder a él a través de la página https://poy.nu/ifcnchatbotES. Fecha de consulta: 17 de junio de 2020.