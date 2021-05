“Tratamos en lo posible de asistir a las demandas que llegan a diario”

La secretaria de Desarrollo Social de la municipalidad de San Antonio Oeste, Paola Díaz, señaló al ser consultada en Marítima FM, que el mayor requerimiento a su área por parte de los vecinos de la comunidad es trabajo.

“Nosotros tratamos de ayudar en todas las demandas que nos solicitan, todos los días llegan a pedir algo y principalmente es algún puesto laboral, la gente quiere trabajar y por eso el primer lugar que acuden es a la municipalidad” mencionó que se articula las ayudas con organismos nacionales y provinciales “la situación sabemos que es compleja y vamos dando prioridades, sobre todo a familias que no tienen acceso a nada de las ayudas sociales que brinda el estado”.

“También tenemos gente que viene por materiales de construcción, para iniciar su casa, luego que pudieron acceder a su terreno, pero hoy no hay planes al que se pueda acudir desde la municipalidad, no porque no se gestione, sino porque no está nuestro municipio inserto en alguno de ellos, si bien se ha solicitado” puntualizó.

La funcionaria municipal detalló además que atienden solicitudes de ayuda para pagar alquileres, facturas de servicios y por caso ante la llegada, del frío garrafones de gas licuado para el puerto de San Antonio Este y leña del “plan calor” provincial y para los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas leña que compra el municipio, por lo que ya están empadronando para implementar su entrega en cuanto arriben las partidas.

“Toda la mercadería que se reparte desde aquí la adquiere la municipalidad, con respecto a la Tarjetas provinciales y Alimentar, para ello hay un padrón y además se trabaja con Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, porque tenemos demanda de medicación, de pasajes, en fin, son una serie de acciones que debemos contemplar día a día” comentó Díaz.

“Nosotros también asesoramos en muchos aspectos, un ejemplo es el acceso a la garrafa social, que familias de bajos recursos y sin el servicio deben recibir un porcentaje del costo, para ello se hace un cruce de datos con Anses, otro ejemplo es el trabajo con provincia dividimos las localidades por radio de acción, porque quienes tienen tarjetas y reciben ayuda social en dinero no reciben módulos alimentarios, por eso el cruce de datos y vemos las prioridades según las necesidades más urgentes” manifestó la funcionaria.

