La licitación de la quinta bajada de Las Grutas: un tema de nunca acabar

Nuevamente no se trató el expediente de la licitación de la quinta bajada de la villa turística, por desacuerdo entre el oficialismo y la oposición, por la cual deberán volver a tratar en comisiones ya que no coincidieron “un nuevo desacierto del Municipio local con consecuencias impredecibles” señalaron desde el FDT.

Según la banca minoritaria se realizaron duros cuestionamientos “sus concejales siquiera conocían si estaban los planos presentados o no, porque se sorprendieron cuando les dijimos que los mismos estaban completos y que siempre se cumplieron los pedidos al ex permisionario que presente los mismos” dijo el edil Masch que “es increíble que ellos no lo sepan”.

“Por la forma en que lo presentaron, creemos que quien desea explotarlo, se encontrará con un sitio más pequeño, porque si fuera por el secretario de planificación Dalmasso, eso tendría el tamaño de una de las casillas de playa que quiso licitar y nunca se presentó ningún oferente, porque la utopía que pretende el funcionario es inviable” Masch mencionó que solo serviría para brindar un servicio acotado en la playa a diferencia de los otros que funcionan actualmente.

“Lo que se impulsa tiene similares características que aquellos paradores de playa que se propusieron este verano para descentralizar la concentración de bañistas en el marco de la pandemia y para los cuales no hubo inversores. Nada nos permite inferir un final diferente”, dijo el edil.

“Es obvio que la licitación será fallida, porque quien deba poner cinco millones deberá contar con apenas un lugar minúsculo y el resto deberán desmontarlo, creo que debemos analizarlo mejor y ser responsable, se los advertí en comisión, me lo rechazaron” comentó Masch.

Ante las contundentes expresiones de la bancada opositora y las múltiples preguntas sin responder que deja la iniciativa del Ejecutivo, el oficialismo decidió retirar el proyecto para analizar más profundamente “recién este martes por la tarde iban a revisar los de la comisión de obras, como está el parador, porque no tenían siquiera el conocimiento en que consistía la estructurá” expuso.

En este contexto, Masch les dijo que de esta manera no saldría la ordenanza hasta revisarla, como estipula el artículo 157 de la Carta Orgánica Municipal el otorgamiento de concesiones debe hacerse por ordenanza aprobada con mayoría especial que alcance los dos tercios de los miembros del cuerpo.

“Nuestra tarea es cuidar el patrimonio y los intereses de los sanantonienses, grutenses y portuarios, por lo que no podemos acompañar acciones que vemos que claramente no representan las demandas de la comunidad ni permiten avizorar un futuro venturoso. Nuestra tarea requiere de responsabilidad, no ponemos palos en la rueda al desarrollo, pero no podemos aceptar cualquier cosa en perjuicio de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó Masch.

RECORRIDA DE LOS PARADORES

Concejales de ambas bancadas que conforman el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, realizaron hoy una recorrida por los paradores de la Tercera y Quinta Bajada del balneario Las Grutas, cuyo llamado a licitación fue regresado por unanimidad a la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento en la sesión ordinaria de ayer lunes.

El objetivo fue efectuar en ambos lugares una inspección visual de las instalaciones, a fin de observar su estado general, las mejoras y ampliaciones realizadas en el edificio originalmente concesionado, tal como se resolvió hoy en un dictamen de ese grupo de trabajo.

Participaron los concejales del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, Alicia Paugest (presidente del Poder Legislativo municipal), Daniel López, Rossana Tomasini, Matías Rodríguez y Paola Turri y del bloque minoritario del Frente de Todos, Héctor Cayunao y Vanesa Carmona.

Los acompañaron los secretarios de Gobierno, Joaquín Landivar, y de Planificación y Desarrollo Urbano, Mario Dalmasso, y el subsecretario de esa área, Alfredo Izco, tal como habían solicitado desde la Comisión de Obras.

