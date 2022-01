Todos buscan a «Negrita» en las playas de SAE: una nena perdió su muñeca especial y la buscan por cielo y tierra

La conmovedora historia de Azul se viralizó a través de un pedido de su madre en las redes sociales. Es una familia de Buenos Aires que llegó a pasar sus vacaciones a Las Grutas, y piden por favor a quien pueda ayudarles a encontrar a su muñeca con la cual vive y duerme abrazada, desde que nació. «Es muy triste», la nena se duerme llorando todas las noches, contó.

En los últimos días, la niña perdió su muñeca posiblemente en la peatonal o en un sector de Las Conchillas, pero la buscaron y la buscaron y no apareció. «No es cualquier juguete», destacó su mamá, sino «es su bebé» y la tiene desde que nació. La perdió un día antes de su cumpleaños y desde entonces no para de preguntar por ella. Como muchos niños y niñas, se apegan a un juguete especial y no lo abandonan ni por un segundo.

«Mi hija se llama Azul, hace 6 años la tiene desde que era bebé… y su bebé se llama ‘carbonchito’. Su bebé es su adoración, duerme con ella y donde vaya la llevaba. Hasta cuando iba a jardín llevaba su muñeca.. la perdió el 9 de enero un día antes de su cumpleaños, mi hija cumplió el 10 de enero años .. ojalá podamos encontrarla estuvimos el 9 de enero en Las Conchillas y mirando todas las fotos estoy segura que la perdió ahí», contó Pilar, su mamá a GNR Noticias.

«Me mandan hasta mensajes que le compre otra y listo. Pero no es fácil.. anoche fue muy triste ver cómo llorando se durmió. Muchas gracias estamos difundido y la gente muy solidaria me ayudó mucho.. ahora esperar que alguien si la tiene me devuelva», pidió su mamá.