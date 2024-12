Editorial: leyes como parte de la campaña

Se vislumbra el 2025, un año que desvela al gobernador Alberto Weretilneck, quien deberá afrontar una campaña con problemas en la billetera. Para ello, por un lado, busca acuerdos con el gobierno nacional, mientras que, por otro, lo critica, como sucedió esta semana con el caso de las rutas nacionales, en particular con el puente de Nahuel Niyeo, que lleva más de 10 años en las condiciones actuales. En el ámbito de las contiendas nacionales, también se enfrentará a La Libertad Avanza, quienes trabajan contra reloj para reunir avales y posicionarse como una opción política. Weretilneck apuesta a mantener esa mínima influencia en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el objetivo de seguir negociando con el entorno de Javier Milei. Por ello, esta semana impulsó algunas iniciativas legislativas, como la Ley de Ficha Limpia, consciente de que el peronismo no la apoyará, lo cual quedará en evidencia posteriormente. Además, busca elevar el debate político, señalando que el presidente no promovió esta iniciativa en el Congreso de la Nación. Así, instalaron el discurso de que Ficha Limpia es la “agenda de la gente” y, tras su aprobación, planean darle mayor visibilidad con comentarios adicionales sobre la normativa. Otro tema central será el presupuesto. Los gremios, con sorpresa, advirtieron que la suba salarial será solo del 18%, Hacienda tomó como referencia la estimación inflacionaria del próximo año anunciada por el gobierno de Milei. Igualmente, las proyecciones, el 66,65% del presupuesto provincial, estará destinado a salarios. En el caso de la Municipalidad de San Antonio Oeste, con un presupuesto de casi 16 mil millones de pesos, poco más del 66% también será destinado al pago del personal. Este 2024 superó esas previsiones debido a una sobre ejecución por los salarios, fue atribuida por el ejecutivo al proceso inflacionario y a las negociaciones paritarias con los gremios. Se estima que para 2025 la inflación no superará lo previsto y que no se repita lo ocurrido este año, porque las estimaciones para el actual período fueron superadas en un 27%, principalmente por el incremento en los desembolsos salariales. Ambos presupuestos, tanto el provincial como el municipal, serán debatidos esta semana en sus respectivos parlamentos. Aunque existen opiniones encontradas, ambos cuentan con los avales legislativos necesarios para ser aprobados. La futura ejecución, merecerá un análisis aparte.

