“El conflicto legal por loteo Tajamar en Las Grutas ya lleva tres años de litigio” dijo el abogado de las demandantes

Lucas Cerro, representante legal de los denunciantes por el loteo Tajamar, propiedad de la diputada nacional Lorena Villaverde, el mismo está ubicado cerca del acceso sur de Las Grutas, el letrado brindó detalles sobre el estado de los casos que está patrocinando.

Cerro comentó en Signos FM: «La información que salía en el diario habla de los casos que me toca patrocinar a mí. Yo no sé si habrá otros, pero en principio sí, son los que me tocó patrocinar. Son tres personas, tres clientes. Un caso ya se cerró, se logró compensar los intereses en la cuestión. Y ahora vamos por los otros. Lo que decía la noticia, básicamente, es que se trata del loteo denominado Tajamar.»

La situación de los otros clientes sigue siendo complicada. «En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización. No se puede construir en un terreno donde no está autorizado como casco urbano, sobre todo porque falta un trámite administrativo que le da excepcionalidad al código de urbanización, dado que se trata de un lote con destino rural. Es un campo. Ahora, cuando se terminen de hacer los trámites, el Consejo Deliberante debería dar el visado para que ese inmueble cambie de situación, de rural a urbano. Entonces sí se puede proceder al loteo y al destino vivienda.»

Cerro añadió que enviaron un oficio para obtener información sobre esta situación, pero la respuesta fue que el trámite no se había finalizado. «Desconocemos los motivos sinceramente. A nosotros no nos importa; lo que importa es que los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando. Estamos tratando de llegar a un acuerdo en la mayoría de los casos para resolver los contratos y que cada persona pueda empezar a construir. Estamos esperando llegar a un acuerdo que pueda ya tener el visado del Consejo Deliberante y evitar una sentencia judicial, ya que sabemos que eso puede tardar mucho más tiempo y es un uso de los recursos jurisdiccionales.»

El abogado también mencionó que han agotado las instancias de mediación, un paso previo y obligatorio según la ley de Río Negro y el código de procedimiento. «Esa instancia de mediación también sirve para acercar las partes y establecer una especie de conducta para el futuro. Nos trae pesar tener que recurrir a la justicia, pero básicamente las cuestiones son esas. Ahora estamos trabajando para componer los intereses en juego y, si no se puede llegar a un acuerdo, eventualmente ejercer las acciones que correspondan.»

